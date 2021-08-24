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Візит делегації України до США є дуже предметним і добре підготовленим – Володимир Зеленський

1 вересня 2021 року - 11:03

Візит делегації України до США є дуже предметним і добре підготовленим – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначає, що візит української делегації до Сполучених Штатів Америки відбувається надзвичайно результативно.

«Минув перший день візиту нашої команди до США. Хочу подякувати всім як з української, так і з американської сторони. Я вважаю, що підготували предметний візит. Складний з точки зору кількості зустрічей. Але найголовніше – щоб була не кількість, а якість», – сказав Глава держави у коментарі представникам ЗМІ у Вашингтоні.

Володимир Зеленський зазначив, що у вівторок, 31 серпня, відбулася змістовна зустріч з міністром енергетики США та були підписані важливі документи.

«Ми бачимо, що буде комплексна інвестиція в атомну енергетику України. Це – перший важливий крок. Ми шукали інвестицій. Зараз маємо підтримку», – наголосив він.

Президент також зауважив, що побачив підтримку з боку Міністерства енергетики США у питанні «Північного потоку – 2» і загроз енергетичній безпеці України та Європи від цього проекту.

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