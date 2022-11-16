Візьміть український досвід захисту, щоб гарантувати безпеку вашим народам - виступ Президента України під час участі у панелі «Цифрова трансформація» у межах саміту «Великої двадцятки»

Дуже дякую, пане Президенте Відодо.

Дорогі колеги!

Учора на нашому саміті всі говорили про те, як закінчити російську війну. Російський представник навіть давав якісь коментарі... А після цього майже 100 російських ракет вдарили по Україні. Спалені житлові будинки. Знову зруйновані електростанції. Сотні міст залишилися без електрики, без подачі води й тепла. Інтернет-трафік упав на дві третини – уявіть собі цей масштаб.

На жаль, є людські жертви. Причому не тільки в Україні! Російські ракети вчора вдарили по території сусідньої Польщі. Має бути швидка реакція.

Ця ракетна атака – ось справжній виступ Росії на «двадцятці». Тому коли я кажу «G19», я не помиляюся. Бо Росія – терорист, і ми від нього захищаємося. Така реальність.

І сьогоднішню панель нашого саміту про цифрову трансформацію я прошу вас розглядати саме з погляду безпеки. Це буде своєчасний погляд.

Вам зараз, шановні лідери, добре видно, що таке сучасна війна. Сьогодні не уявити життя без комп’ютерних мереж, швидкісного зв’язку, інтернету і тим паче без електрики. Але ваші вороги можуть спробувати позбавити вас саме цього.

Моя вам добра порада: візьміть український досвід захисту, щоб гарантувати безпеку вашим народам.

Ми створили ІТ-армію, яка перемагає в кіберпросторі. Найкращі фахівці та компанії країни об’єдналися для захисту держави.

Понад 1300 кібератак ми відбили за вісім місяців російської війни. У перший тиждень вторгнення Росія знищила ключовий дата-центр нашої країни, і рішення у відповідь – це «хмари», у які ми перенесли частину інформаційних систем.

Ми побудували захист державних реєстрів. Ми зберегли цифрову стійкість банків. Завдяки цифровізації можемо швидко організувати соціальні виплати тим, хто постраждав від бойових дій.

Мільйони українців щоденно користуються нашим державним сервісом «Дія». Це більш як 100 державних послуг без контакту з чиновниками. Цифровий паспорт, відкриття рахунків, сплата штрафів і податків, отримання державної допомоги, збір коштів на підтримку армії… Все це – українська «Дія».

Якщо у вас або ваших союзників і партнерів ще немає такої системи й такого цифрового захисту, ми будемо раді допомогти вам їх побудувати!

Кіберзахист – це співпраця. Стійкість інституцій – це співпраця. Надійний зв’язок, зокрема супутниковий, – це також співпраця.

Що нам усім треба – це відкинути суперечки й розвивати колективні зусилля заради глобального миру. G19 у цьому може бути дуже успішним!

Україна готова допомагати. Наш безпековий досвід – це ваш безпековий досвід.

І, будь ласка, пам’ятайте, що все зараз треба розглядати з погляду безпеки.

Дякую пану Президенту Відодо за дуже змістовний саміт! Дякую всім вам за підтримку!

І хай буде мир!

Слава Україні!