Визнання Росії державою – спонсором тероризму стане «срібною кулею» для її військової машини – Андрій Єрмак

Найдієвішим і найефективнішим ударом по Росії та її військовій машині стане визнання РФ державою – спонсором тероризму. Таке переконання висловив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час панельної дискусії щодо запровадження й застосування санкцій проти країни-агресора, яка відбулася в межах щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

Участь у спілкуванні, модератором якого була голова редакційної колегії Financial Times Джилліан Тетт, також узяв екс-радник Президента США з питань національної безпеки Посол Майкл Макфол.

Як зазначив очільник Офісу Глави держави, з початку повномасштабної агресії українська влада, зокрема з допомогою Міжнародної експертної групи з питань санкцій щодо Росії (група Єрмака-Макфола), домоглася запровадження проти Росії та її військово-політичного керівництва надзвичайно жорстких санкцій. Так, було застосовано експортний контроль і обмеження в інших сферах. Однак цього недостатньо, щоб зупинити агресора, – світ має визнати РФ державою, що підтримує та фінансує тероризм.

«Дуже важливе питання, яке сьогодні стоїть перед нами і над яким ми дуже потужно працюємо. Сьогодні це так звана срібна куля для російської військової машини – визнання Росії країною – спонсором тероризму. Думаю, наступний документ, який ми плануємо видати дуже скоро, стосуватиметься саме цього питання», – сказав Андрій Єрмак.

На переконання керівника Офісу Президента, визнання Росії державою – спонсором тероризму з боку Сполучених Штатів стане надзвичайно потужним кроком.

Майкл Макфол, який разом з Андрієм Єрмаком очолює Міжнародну експертну групу щодо санкцій, додав, що питання визнання РФ державою – спонсором тероризму слід порушувати постійно. За його словами, поки російська армія перебуває в Україні, Росія щодня має отримувати нові санкції.

Він порівняв накладення санкцій зі штрафами за паркування: «Якщо авто неправильно припарковане, то воно щодня отримує новий штраф. Так само і санкції: поки російська армія перебуває в Україні, Росія щодня має отримувати нові санкції», – зазначив Майкл Макфол.

У цьому контексті обговорювалося питання відмови від російських енергоносіїв, яке, на переконання Андрія Єрмака, хоч і складне, але має перспективи просування.

«Безумовно, нашим європейським партнерам непросто. Ми це відчуваємо. Але дуже оптимістичний вигляд мають плани щодо поступової – але вже з доволі чіткими термінами – відмови від російських енергоносіїв. Така мета є, і вони справді мають конкретні плани», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Він наголосив на важливості якнайшвидшої реалізації цих планів, адже сьогодні основний дохід РФ і джерело фінансування військової машини – саме експорт енергоносіїв.

«Поки триває ця війна, поки щодня вбивають українців, санкцій точно недостатньо. Росія повинна кожного дня ще більше відчувати, що ця війна коштуватиме для неї дуже-дуже дорого. Для всіх росіян», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента зауважив, що йдеться не лише про керівну верхівку країни, а й про всіх громадян РФ, які підтримують агресивну політику своїх лідерів. Тож до росіян необхідно застосовувати обмеження, зокрема візові.

Крім того, Андрій Єрмак наголосив на неприпустимості пропозицій щодо послаблення санкцій стосовно російських олігархів в обмін на їхню фінансову пожертву для України. Майкл Макфол зі свого боку назвав запропоновану фінансову допомогу абсолютно недостатньою.

«У час, коли ми звертаємося до наших партнерів щодо нарощування санкцій, буде несправедливо й неправильно з нашого боку говорити про якесь послаблення. Хіба ми бачимо послаблення на фронті? Бачимо, що перестали вбивати українців? Або хтось із власної волі, без успіху наших воїнів звільняє наші території? Думаю, ми цього не бачимо», – сказав очільник Офісу Глави держави.

Водночас він нагадав, що сьогодні багато країн розглядають питання ухвалення спеціальних законів, які давали б змогу використовувати заморожені активи насамперед російських олігархів на користь України.

«Тож якщо в них є бажання якось допомогти Україні, то вони мають простіший шлях: вони можуть звертатися до урядів тих країн, де в них заморожені активи, і передати це з власної волі, не затягуючи процес у судах», – резюмував Андрій Єрмак.