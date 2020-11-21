Влада працює над збільшенням кількості ліжко-місць для хворих на COVID-19 та забезпеченням їх киснем – Кирило Тимошенко

Щотижня близько 10 лікарень приєднується до прийому коронавірусних пацієнтів. Влада продовжує вирішувати основні завдання: збільшення кількості ліжко-місць та забезпечення киснем, наголосив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

За його словами, декілька тижнів тому для хворих на COVID-19 було 50 тис. ліжко-місць, сьогодні їх уже 56 тис.

«Було завдання від МОЗу і від Офісу Президента для всіх голів ОДА – провести дослідження того, скільки можливо знайти ліжко-місць у кожній області. Ми повинні були вийти на 100 тис. ліжко-місць під COVID-19. На зараз вдалося знайти 92 тисячі місць, які зможуть приймати ковідних хворих», – розповів Кирило Тимошенко.

Він зауважив, що, за даними Міністерства охорони здоров’я, кожного тижня близько 10 лікарень приєднується до прийому коронавірусних пацієнтів – щойно показник заповненості лікарень у регіоні перевищує 50%, ухвалюється рішення про перепрофілювання нового медзакладу.

«Друге завдання, над яким працюємо кожного дня, – кисень. Наша мета – щоб 80% ліжко-місць були з киснем. Зараз їх десь близько 44-45%. Це замало», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Кирило Тимошенко наголосив, що влада максимально швидко намагається вирішити це питання – у період з 1 по 13 листопада було додано 5,2 тис. ліжко-місць із киснем, за останній тиждень – ще 3,5 тис., і наступного тижня плануються додаткові декілька тисяч.

«Наш шанс пройти без повного локдауну – якщо всі будуть дотримуватися карантину вихідного дня… Якщо ми не об’єднаємося в цій проблемі, а будемо піаритись, то COVID не обійде», – наголосив він.