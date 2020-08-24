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Влада змінюється, а реальні цінності залишаються – Президент про присвоєння житомирському Музею космонавтики статусу національного

8 вересня 2020 року - 20:27

Влада змінюється, а реальні цінності залишаються – Президент про присвоєння житомирському Музею космонавтики статусу національного

Під час робочої поїздки на Житомирщину Президент України Володимир Зеленський відвідав Музей космонавтики ім. С. П. Корольова.

Глава держави ознайомився з історією космонавтики, а також з унікальними експонатами музею. Зокрема, Володимир Зеленський особисто здійснив політ на симуляторі космольота.

Глава держави залишив запис у Книзі почесних гостей та поспілкувався з колективом музею.

Під час розмови Володимир Зеленський подякував за збереження цього простору, відомого не лише в Україні, а й за кордоном.

«Це цінність, це історія... Видатні люди з вашого краю багато зробили, щоб Україна – і українці, й українська наука – була в космосі», – зазначив Президент.

Також Глава держави привітав працівників музею з присвоєнням закладу статусу «Національний». Відповідний указ Глава держави підписав сьогодні.

«Влада змінюється, а реальні цінності залишаються. Тому я вирішив надати статус національного, щоб усе це збереглося, щоб держава дала підтримку вашому музею, вам всім, кожному», – зауважив він.

«Ми хочемо допомогти, щоб осучаснити ваш музей, популяризувати його», – додав Володимир Зеленський.

Крім того, Президент нагадав, що наступного року в межах Національної програми «Велике будівництво» в Україні розпочнеться оновлення музеїв, театрів та об'єктів історично-культурної спадщини.

«Для нас дуже важливо, щоб, крім доріг, мостів, щось залишалося для розвитку наших дітей і нас», – наголосив Глава держави.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №380/2020

Про надання комунальному закладу «Музей космонавтики ім.С.П.Корольова» Житомирської обласної ради статусу національного
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