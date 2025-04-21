Внутрішня єдність і міжнародна адвокація України: Президент зустрівся з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. У ній також узяли участь: віцепрем’єр-міністр – міністр національної єдності Олексій Чернишов, заступниця керівника Офісу Глави держави Олена Ковальська, голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський.

Глава держави висловив співчуття у зв’язку зі смертю Папи Римського Франциска. Володимир Зеленський відзначив роль Понтифіка й Ватикану в поверненні українських дітей і звільненні полонених.

Президент привітав представників християнських конфесій із Великоднем та іудеїв – із Песахом. Він подякував священнослужителям за молитви та підтримку українських воїнів і всіх людей під час війни.

Володимир Зеленський розповів про позицію України щодо безумовного припинення вогню.

«Україна – перша, хто хоче завершити цю війну. Цими днями відбудуться важливі зустрічі, у яких візьмуть участь разом представники США та Європи», – зазначив він.

Глава держави подякував церквам і релігійним організаціям за адвокацію підтримки України у світі, спрямовану на досягнення справедливого та надійного миру, донесення світові правди про війну та героїчну боротьбу українського народу, про реальну ситуацію з правом на свободу совісті в країні.

Під час зустрічі Президент і представники духовенства обговорили подальший розвиток військового капеланства, що надає вагому підтримку захисникам і захисницям на передовій.

Також ішлося про демографічні виклики, що постали перед Україною через російську агресію. Президент зазначив, що держава створила Міністерство національної єдності саме для того, щоб українці, які були змушені покинути свій дім через російську агресію, не втрачали зв’язку з батьківщиною. Зокрема, для їх підтримки відкриваються хаби єдності в інших країнах.