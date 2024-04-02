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2 квітня 2024 року - 15:57

Володимир та Олена Зеленські відвідали виставку «Алла Горська. Боривітер» у Києві

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською відвідали ретроспективну виставку української художниці-шістдесятниці Алли Горської в Українському домі.

Серед експонатів – понад сто творів живопису, графіки, ескізів монументальних робіт із музейних і приватних колекцій, а також архівні матеріали, що висвітлюють творчу й громадську діяльність мисткині та її найближчого кола.

Натепер утрачений майже весь творчий доробок Горської-монументалістки, адже більшість її робіт опинилась в окупації ще 2014 року. Російські загарбники знищили й мозаїчне панно з птахом Боривітер, назва якого співзвучна з назвою виставки. Художниця створила його в 1967 році для ресторану «Україна» в Маріуполі. Спершу панно постраждало внаслідок російських бомбардувань міста, а згодом окупанти знищили його разом із будівлею.

«Побувавши тут, відчуваєш, чому це більше ніж виставка. Бо драматична доля творів невіддільна від долі авторки. Алла Горська була не тільки художницею, а й правозахисницею. Радянська влада нищила її роботи, художницю викликали на допити в КДБ, мисткиню виключили зі Спілки художників. І тому не дивно, що в її вбивстві сучасники вбачали помсту радянських спецслужб», – поділилися думками Володимир та Олена Зеленські.

Виставка відкрита для всіх охочих до 28 квітня.

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