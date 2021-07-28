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Володимир та Олена Зеленські візьмуть участь у презентації заходів до 30-го Дня Незалежності України

1 серпня 2021 року - 13:50

У понеділок, 2 серпня, об 11:00 у межах форуму «Україна 30» відбудеться презентація концепції святкування Дня Незалежності України, у якій візьмуть участь Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська.

Гості та спікери форуму поінформують про те, які офіційні та розважальні заходи заплановані до 30-річчя незалежності держави та Дня прапора, представлять концепцію проведення параду Збройних Сил, а також нової президентської відзнаки «Національна легенда».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповість про гостей, прибуття яких очікується на День Незалежності, а його перша заступниця Еміне Джапарова – про проведення інавгураційного саміту Кримської платформи.

Окрему увагу буде приділено питанням безпеки та антиковідним заходам у святкові дні.

Стежте за трансляцією на YouTube-каналі: youtube.com/channel/UC7ThkuaEYwKIoKWWBKN3Hmw

А також на Facebook-сторінці: facebook.com/Forum.Ukraine30
 

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