Володимир Зеленський підписав закон щодо забезпечення оздоровлення й відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» щодо забезпечення оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки» № 829-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 1 вересня 2020 року.

Документ забезпечує підтримку пільгових категорій дітей шляхом фінансування з держбюджету їхнього оздоровлення та відпочинку в дитячих закладах, які розташовані у гірських районах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, на узбережжі Чорного й Азовського морів.

Відповідно до закону, що його підписав Президент, у 2020 році на заходи з оздоровлення дітей буде спрямовано 80 млн грн за новою бюджетною програмою Міністерства соціальної політики.

Закупівлю відповідних послуг передбачається проводити в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.