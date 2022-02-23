Володимир Зеленський: Чітко знаю, як діятиме наша армія, – ми готові до всього

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що українська армія готова до будь-якого сценарію розвитку подій, однак деталі не розголошуватимуться. Про це Глава держави заявив представникам ЗМІ за результатами зустрічі з президентами Польщі та Литви у Києві.

«Чіткі кроки нашої армії щодо обороноздатності й захисту нашої держави буду знати тільки я і наша армія. І, повірте, ми до всього готові», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що не може прогнозувати особисті рішення Президента Росії чи дії підконтрольних РФ формувань на окупованих територіях Донбасу.

За його словами, оскільки Будапештський меморандум вже не працює, Україна потребує нових безпекових гарантій.

«Не є секретом, що «Будапешт» не працює. Ми з вами чітко розуміємо, що України на сьогодні немає в жодному з безпекових альянсів. Ми самі себе захищаємо за підтримки наших партнерів. Але гинуть саме українці. Тому Україні потрібні безпекові гарантії, чіткі, конкретні, вже зараз», – зазначив Президент.

«Тут дуже потрібно, щоб була підтримка інших партнерів. А у зв’язку з тим, що у нас сьогодні на кордоні 150 тисяч російських військових, тимчасово окуповані території, я вважаю, що серед цих країн, які надають чіткі гарантії безпеки, має бути Росія. Це не секрет, я багато разів пропонував Президентові Росії сісти за стіл перемовин і говорити. Тому що це питання діалогу, а не питання умов тощо», – додав Володимир Зеленський.