Володимир Зеленський: Чорнобиль сьогодні – це спільні виклики та спільні дії задля майбутнього й безпеки планети

В історію аварії на Чорнобильській АЕС потрібно закласти науково-просвітницький зміст, щоб мотивувати людство зробити все заради зміцнення надійності та безпеки й уникнення подібних катастроф у майбутньому. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи.

«35 років тому сталася трагедія, що увійшла до числа найбільших техногенних, екологічних і гуманітарних катастроф сучасності. Вибух на ЧАЕС та його наслідки – змінили й перевернули світ. Вони показали людству, що є лиха, які можуть торкатись кожного окремо й водночас усіх разом», – сказав Глава держави під час виступу на ЧАЕС у Київській області.

Володимир Зеленський зауважив, що для когось Чорнобиль – це жахливі спогади від побаченого на власні очі, для когось – сором і намагання приховати правду, а для когось – мужність і подвиг під час подолання наслідків аварії. А для всіх Чорнобиль – це страшний спільний урок і страшна спільна трагедія.

«Тоді радіоактивна хмара накрила територію нашої країни – України, територію Білорусі, Росії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, багатьох європейських країн: Німеччини, Австрії, Греції, Румунії, країн Балтії. У ліквідації наслідків аварії взяло участь понад 600 тисяч людей. Ціною власного життя та здоров’я вони не тільки подолали лихо, але й дали змогу людству уникнути ще більш катастрофічного розвитку подій», – зазначив Президент і додав, що слід зберегти пам'ять про кожного з них.

За словами Глави держави, нині вже багато вивчено, написано й знято про Чорнобильську катастрофу. Чорнобиль сьогодні – це спільні виклики та спільні дії задля майбутнього й безпеки планети.

«Наша мета сьогодні – трансформувати територію відчуження – так кажуть про Чорнобиль – у територію відродження. Закласти в історію Чорнобиля науково-просвітницький зміст, мотивувати людство, мотивувати світ розвивати все це у позитивному контексті. І, звісно, наше завдання – зробити все заради зміцнення надійності, безпеки, уникнення й неповторення подібних катастроф у майбутньому», – сказав Президент.

Володимир Зеленський додав, що на цьому шляху Україна – не одна, адже має широку підтримку партнерів. Доказом цього є реалізація спільного проекту – сховища для відпрацьованого ядерного палива для посилення безпеки в Чорнобильській зоні.