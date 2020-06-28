Володимир Зеленський: Цього року на Миколаївщині буде побудовано близько 200 кілометрів доріг

Президент України Володимир Зеленський, який перебуває з робочою поїздкою на Миколаївщині, ознайомився із завершенням капітального ремонту автодороги державного значення Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв, яку відновлювали в межах Національної програми «Велике будівництво».

Загальна протяжність траси – 82,5 км. Глава держави оглянув відремонтовану ділянку біля села Капустине.

«Ми з вами зустрічалися минулого року й казали, що обов’язково зробимо цю дорогу. Я дуже задоволений тим, що ми бачимо інфраструктурні зміни на Миколаївщині. Бачимо, що близько 200 кілометрів доріг цього року на Миколаївщині буде побудовано повністю», – сказав Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ після огляду дороги.

Він зазначив, що покладено нове дорожнє покриття високої якості, а не просто виконано ямковий ремонт та латання дірок, як у минулі роки.

Траса Н-14 буде бетонною, що не тільки зробить дорогу довговічнішою, а й вирішить проблему плавлення покриття через високу температуру в літній період. На сьогодні вже прокладено вирівнювальну основу та здійснено укріплення цементом на майже 58 км дороги; нанесений верхній шар із важкого бетону на 45 км; облаштовано тротуари, заїзні кишені, посадкові майданчики та автопавільйони. Також завершуються роботи з організації дорожнього руху на ділянці завдовжки 14 км. Оновлений автошлях буде оснащено сучасними комплексами автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion («Зважування у русі»).

«Тут капітальна, серйозна, потужна дорога. Думаю, буде стояти 50 років – так кажуть будівельники», – зауважив Президент .

Глава держави наголосив, що завершити роботи на цій дорозі планують до кінця року, що є дуже швидким темпом.

Як розповів Володимиру Зеленському голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олександр Стаднік, на ремонт доріг у Миколаївській області з бюджету виділено рекордне фінансування – 4,4 млрд грн. З них 1,8 млрд грн передбачено саме на реконструкцію траси Н-14.

«Якщо амбітні плани і якість доріг буде виконано цього року, і ми побачимо результат, то наступного року, я думаю, ми збільшимо ще в два з половиною рази обсяг будівництва доріг на Миколаївщині», – додав Глава держави.

Наступного року в Миколаївській області планують зробити проекти на будівництво 500 км доріг.