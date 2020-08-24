Володимир Зеленський: Для мене дуже важливо, щоб після президентства я міг спокійно ходити вулицями своєї країни

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що після закінчення його терміну перебування на посаді українські громадяни пишатимуться ним. Він не має наміру ховатися від людей, як це робить більшість політиків наприкінці своєї кар’єри.

«Я завжди буду залишатися просто людиною. Для мене дуже важливо, щоб після того, як я перестану бути Президентом, я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України. Я вже не кажу, щоб люди пишалися мною, – це найвищий результат», – розповів Президент в інтерв’ю інформаційному телеканалу Euronews.

Володимир Зеленський зазначив, що впродовж понад року перебування на посаді Президента України завжди вчиняв так, щоб його рідним не було за нього соромно. І це – головна оцінка його роботи.

Він розповів, що як Глава держави, крім вирішення стратегічних проблем, стикається зі щоденними викликами, на які також треба реагувати. Крім того, в країні триває війна.

«Війна на сході – вона не зупиняється, вона не як робочі дні – 5 разів на тиждень. Війна – вона щодня. І щодня є виклики та питання. На них треба знаходити не просто відповіді, а результативні кроки. Тому що від кожного з таких кроків залежить, скільки людей загинуло, скільки людей поранено, скільки людей саме ти, Президент України, можеш особисто зберегти будь-якими шляхами: дзвінки, поїздки на фронт», – розповів Володимир Зеленський.

