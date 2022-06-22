Володимир Зеленський – до студентів канадських університетів: Не дозволяйте забути про війну в Україні

Якщо Росія безкарно захоплюватиме українські території та вбиватиме українців, це може стати прикладом для інших держав у будь-якому куточку планети, тож увесь світ має включатися в протидію агресору, і в жодному разі не можна втомлюватися від війни в Україні. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час спілкування зі студентською спільнотою ключових університетів Канади.

«Щодо демократії, то коли ми говоримо, що боремося за спільні цінності, – це абсолютна правда, тому що війна не має жодної відстані. Ми боремося за ті ж цінності, які є у вас і в будь-якій країні, яка хоче жити в демократичному світі. Просто обирати, як жити, де навчатися, що їсти, чим займатися, кого любити – це і є право вибору. Це найдорожче, що ми маємо. Це і є найголовніший зміст демократії – твоє право на вибір», – зазначив Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання студентів.

Він наголосив: якщо дозволити Президенту Росії та російській армії захоплювати території інших країн, руйнувати міста і вбивати людей, це буде прикладом для інших держав поводитися так само.

«Ймовірно, у світі ще є такі лідери. І якщо це тут (в Україні. – Ред.) спрацює, це може спрацювати і в іншому кінці світу, на будь-якому континенті. Цього не можна нікому дозволяти. Тому треба робити превентивні кроки і, як то кажуть, бити по руках, якщо людина про це лише думає», – сказав Глава держави.

На його переконання, у протидію агресору має включатися весь світ, і зробити це необхідно так потужно, ніби ця війна – у них вдома. Тоді буде результат.

Володимир Зеленський укотре наголосив, що Україні потрібна зброя, фінансова, гуманітарна підтримка та постійний санкційний тиск на агресора.

«Всього цього ніколи не буде забагато, допоки триває війна», – сказав він.

Президент закликав студентів із різних країн світу, які навчаються в Канаді, апелювали до керівництва своїх держав щодо важливості надання підтримки Україні.

«Кожен та кожна з вас може це зробити. Всі втомлюються від війни, тож своїми діями, завдяки соцмережам, спілкуванню з друзями, виходу на майдани міст ваших держав, підтримуючи Україну, не давайте можливості будь-кому десь зверху, в бюрократичних коридорах, забути про те, що відбувається в Україні, забути про війну. Не втомлюйтеся, будь ласка, через війну. Не втомлюйтеся від війни в Україні», – закликав Володимир Зеленський.

Довідка. В онлайн-спілкуванні з Президентом України взяли участь представники 10 провідних вишів Канади: Торонтського університету, Університету Калгарі, Саскачеванського університету, Монреальського університету, Університету Альберти, Університету острова Принца Едварда, Western University, Університету Квінз, University of Waterloo/Wilfrid Laurier University та Dalhousie University. Також низка канадських вишів долучилися до онлайн-трансляції заходу в YouTube.