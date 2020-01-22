Володимир Зеленський: Додаток «Дія» – це перший крок на шляху до побудови держави-сервісу

Держава має бути для людини зручним і зрозумілим сервісом, і мобільний додаток «Дія» є першим кроком на шляху до цієї мети, наголосив Президент України Володимир Зеленський.

«Під час президентської кампанії я говорив, що і я, і вся наша команда мріємо про «Державу у смартфоні». Що мрію кардинально змінити формат відносин між державою і громадянином країни. Держава має бути для людини просто сервісом. Зручним та, найголовніше, – простим і зрозумілим», – сказав Президент під час презентації проекту «Дія».

Володимир Зеленський зазначив, що завдяки мобільному додатку «Дія», який відсьогодні доступний у Apple Store та Google Play, дев’ять мільйонів українців можуть користуватися посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу у своєму смартфоні.

Глава держави зауважив, що робота зі створення сервісу тривала лише півроку.

«Україна стала третьою країною Європи, яка має щось подібне. Вітаю нашу країну! Дуже важливо, що на створення цього додатка не було витрачено жодної гривні з державного бюджету», – зауважив Президент.

За словами Володимира Зеленського, до кінця зими українці мають отримати доступ до цифрових паспортів.

«За допомогою смартфона громадяни України зможуть посвідчувати особу, подорожуючи залізницею, під час медичного обслуговування, банківських операцій тощо», – зазначив він.

Крім того, з нового року в пілотному режимі стартувала послуга «єМалятко». Зараз вона доступна у Харкові, Вінниці, Кривому Розі та Луцьку, а за кілька місяців з’явиться ще у десятках великих міст України.

«єМалятко» об’єднує до десяти державних послуг, що потрібні при народженні дитини. Тепер ці послуги можна отримати за однією заявою одразу в пологовому будинку чи взагалі онлайн. Без подачі 37 різних документів та походу до 11 установ, як це було раніше», – повідомив Володимир Зеленський.

«Загалом наша мета – зробити так, щоб усі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою звичайного смартфона та Інтернету. Зокрема голосувати – і це наша мрія, і ми це зробимо – на президентських, парламентських чи місцевих виборах. Це виклик. Амбітний, але досяжний», – додав Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що «Держава у смартфоні» змінює ставлення держструктур до громадянина.

«Це – принципово інше ставлення до українця. Це економить громадянам – платникам податків найголовніше – їхній час. Економить гроші та нервові клітини», – сказав Глава держави.

Президент визнав, що на шляху цифровізації існують такі перешкоди, як застаріле законодавство, спротив чиновників та недостатні потужності Інтернету.

«Але у нас є найголовніше – талановиті люди, які вміють досягти мети, вміють досягти змін. Кажуть, що до цього потрібна ще політична воля. У мене є воля. А отже, у нас буде е-країна», – наголосив Володимир Зеленський.