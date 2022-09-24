Володимир Зеленський доручив МЗС відреагувати на факти використання російськими військами в Україні озброєння іранського виробництва

Президент України Володимир Зеленський поставив завдання Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання військами Російської Федерації на українській території озброєння іранського виробництва.

Попри те що керівництво Ірану неодноразово публічно заявляло про свою нейтральність і готовність бути посередником у припиненні російської агресії проти України, зібрані на полі бою зразки підтвердили, що Росія застосовує в Україні озброєння саме іранського виробництва.

«Такі дії Ірану розцінюються як крок проти суверенітету й територіальної цілісності України, а також проти життя та здоров’я українських громадян», – заявив речник Президента Сергій Никифоров.