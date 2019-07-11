Володимир Зеленський доручив пришвидшити завершення будівництва окружної дороги у Дніпрі та автошляху на Кривий Ріг

Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом ремонту ділянки автомобільної дороги Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь.

Президент запитав у присутнього в. о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака, хто відповідає за реконструкцію об’їзної дороги і в які терміни буде виконано всі робити. Глава держави додав, що за наданою йому інформацією, в останні роки збільшувалося фінансування Укравтодору на утримання апарату. Водночас на дороги коштів не вистачало.

«Дуже багато років не вирішується це питання – йдеться про окружну і про дорогу на Кривий Ріг. Давайте завершимо ці два об'єкти, домовимося, що на Кривий Ріг і на Нікополь зробимо. Треба знайти гроші на ці дві дороги» – сказав Володимир Зеленський.

За словами Славоміра Новака, потрібно два роки на завершення робіт на цих дорогах, зважаючи на спроможності будівельних компаній і фінансування.

Було домовлено докласти максимум зусиль і протягом цього та наступного років завершити будівництво.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук зауважив, що є інформація, що кожна область має людей, які впливають на те, хто виграє тендери та освоює кошти.

«Ми вам даємо ці прізвища, і можете звільнити цих людей. Звільнити й направити (інформацію. – Ред.) у правоохоронні органи», – підкреслив Президент, звертаючись до Славоміра Новака.

Довідка. Загальна протяжність ділянки дороги Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя (через м. Кременчук) – Маріуполь, що ремонтується, – 35,9 км. Загальна кошторисна вартість – 1 101,2 млн грн. Виконання робіт було розпочато у травні 2017 року.