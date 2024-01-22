Володимир Зеленський доручив розробити план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про історично населені українцями території Російської Федерації» №17/2024.

У документі зазначається, що Росія впродовж століть систематично знищувала національну ідентичність, пригноблювала українців, порушувала їхні права і свобода, зокрема на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасного Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ. Водночас Росія має дотримуватися міжнародних зобов’язань щодо забезпечення українцям, які проживають на її територіях, зокрема історично населених етнічними українцями, прав на отримання освіти українською мовою та її вільне використання, громадянських, соціальних, культурних та релігійних прав, доступу до україномовних засобів масової інформації, права на мирне зібрання.

«Кабінету Міністрів України розробити із залученням міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, учених, громадськості та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України план дій щодо збереження національної ідентичності українців у Російській Федерації, у тому числі на історично населених ними землях (на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації)», – зазначається в указі.

План дій має передбачати, зокрема, опрацювання питання стосовно збору та вивчення фактів і свідчень про злочини, скоєні проти українців, які проживають (проживали) на територіях Росії, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації щодо українців, відновлення та збереження історичної памʼяті, зокрема щодо утворення центру із зазначених питань.

Також має бути активізовано роботу з протидії дезінформації та пропаганді Російської Федерації стосовно історії та сьогодення українців у Росії та всіх поневолених нею народів із залученням вітчизняних та іноземних учених, експертів, представників української громадськості за кордоном та організацій закордонних українців до підготовки та проведення заходів, спрямованих на розвінчування російських міфів про Україну.

Крім того, має бути передбачено розвиток взаємодії між українцями та поневоленими Росією народами, забезпечення спільно з Національною академією наук України підготовки й поширення в Україні та світі матеріалів про понад тисячолітню історію українського державотворення, історичні звʼязки земель, населених етнічними українцями, з українськими національними державними утвореннями в різні історичні періоди.

Окремо наголошується на необхідності висвітлення у навчальних програмах і підручниках для закладів освіти правдивої історії етнічних українців на історично населених ними землях у межах Російської Федерації.

Також Міністерству закордонних справ України поставлено завдання забезпечити урахування положень цього указу під час розробки комплексної стратегії взаємодії України з українською всесвітньою спільнотою.

Даний указ Президента підготовлений з урахуванням положень Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Європейської хартії регіональних мов або мов меншин, Декларації про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин, відповідно до статті 12, пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України.