Володимир Зеленський доставив пенсії та ліки мешканцям Херсонщини

Під час робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський вирушив до села Садового, щоб на власні очі побачити, як працюють листоноші та служба доставки нового проекту «Пересувний поштовий пункт». Цей проект передбачає надання всіх поштових послуг у невеликих селах та на хуторах з населенням до 2 тис. осіб. Фактично це автомобілі «Укрпошти», обладнані всім необхідним для доставки товарів у будь-яку пору року, які замінюють повноцінні поштові відділення. Вони потрібні для того, щоб мешканці навіть найвіддаленіших і найменших населених пунктів України отримали всі необхідні їм поштові, логістичні й фінансові послуги.

Глава держави особисто заніс посилки та пенсії, на які очікували селяни.

«Доставка працюватиме завжди, а Президент на доставці тільки сьогодні», – пожартував Володимир Зеленський.

Він поцікавився, чи подобається селянам робота пересувних відділень «Укрпошти», як довго чекали на замовлення і що саме замовляли.

«Мені сподобалося, що привозять ліки прямо додому. Чекала два дні. Ціна нижча, ніж у райцентрі», – розповіла місцева мешканка.

Жителі Садового зізналися, що не очікували отримати соцвиплати та свої замовлення від Глави держави, тому були приємно здивовані.

У межах проекту, який у Херсонській філії «Укрпошти» стартував 4 серпня, пересувні поштові пункти працюватимуть за 73 маршрутами. На сучасних автомобілях працівники підприємства обслуговуватимуть мешканців 608 найвіддаленіших і маленьких сіл області.

Президент поцікавився, чим оснащений автотранспорт, чи є у ньому спеціальні охолоджувальні бокси для перевезення товарів і ліків.

Працівники «Укрпошти» розповіли Главі держави, що у їхньому автотранспорті є холодильник, секції для преси та сейф для коштів. За їхніми словами, така комплектація автомобіля – поки що тестовий варіант, і у майбутньому вона буде покращуватися.

Цей пілотний проект «Укрпошти» нині реалізується в шести областях. До кінця 2021 року планується поширити його на всю країну.

Такі пересувні відділення «Укрпошти» є чи не єдиним каналом зв’язку для дуже великої кількості людей, які проживають у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних поштових відділень і банків. Крім доставки видань, пересилки посилок та листів, у працівників «Укрпошти» можна замовити доставку продуктів та ліків. Таким чином державна компанія виконує соціально важливу роль, до того ж вартість її послуг нижча, ніж у приватних компаній.

Херсонська дирекція АТ «Укрпошта» налічує 1,6 тис. працівників та обслуговує понад 95 тис. пенсіонерів і майже 38 тис. отримувачів бюджетних коштів і соцдопомоги.

Філія забезпечує доставку пенсій та державної соціальної допомоги, передплату та доставку преси, надання фінансових послуг, прийом та видачу посилок, доставку реклами тощо.