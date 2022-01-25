Володимир Зеленський: Ефективна модель тероборони – це надійний тил для армії, і разом вони становлять основу сильної України

Для побудови ефективної моделі територіальної оборони й національного спротиву має бути повна взаємодія влади всіх рівнів і розуміння зони своєї відповідальності. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад у Харкові.

Глава держави наголосив, що в питанні національної безпеки немає місця для політики, інтриг, спекуляцій і хаосу, який вони можуть створити.

«Щодня, а тим паче зараз, має бути повна взаємодія влади всіх рівнів і повне розуміння зони своєї відповідальності – з боку ОДА і РДА, обласних і районних рад та інших представників місцевого самоврядування для побудови дуже ефективної моделі територіальної оборони й національного спротиву. Це надійний тил для професійної й добре оснащеної армії, що разом становлять основу нашої держави, сильної держави», – сказав Володимир Зеленський у вступному слові на засіданні президії Конгресу.

Президент зазначив, що організація національного спротиву й територіальної оборони в нашій державі відбувається під егідою та безпосереднім керівництвом Збройних Сил України.

«Всі керівники на місцях мають чітко усвідомити: є речі, які повинні втілювати у життя виключно військові, виключно професіонали. Допомагати їм – це добре, але інколи не заважати їм – набагато краще», – зауважив він.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поінформував учасників засідання президії Конгресу про результати зустрічі політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату. Він розповів, що під час переговорів була зафіксована безумовна підтримка всіма сторонами всеосяжного режиму припинення вогню на Донбасі.

Керівник Офісу Глави держави також зазначив, що реалізація Закону України «Про основи національного спротиву» є надзвичайно важливим і актуальним питанням. «Я думаю, ми всі вже розуміємо, що тільки потужна армія й система безпеки на різних рівнях забезпечать загальну безпеку нашої країни», – наголосив він.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний розповів членам президії Конгресу місцевих та регіональних влад про систему управління територіальною обороною, яка складається з командування, чотирьох регіональних управлінь, 29 бригад та 150 батальйонів. Крім того, є ще добровольчі формування територіальних громад.

«Це така сила, яка дійсно може стримувати ворога й навіть охолодити його думку про бажання ступити на нашу землю. Адже ціна, яку він платитиме за це, буде величезною. Мета всього цього – щоб спротив був у кожному місті, кожному селі, на кожній вулиці і в кожному будинку», – наголосив Валерій Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ звернув увагу керівників місцевих органів влади на те, що в кожному батальйоні тероборони мають бути приміщення для зберігання зброї на весь особовий склад батальйону, зокрема сучасних зразків озброєння, боєприпасів, а також майна, таємних документів та приміщення для роботи фінансово-економічної частини.

Валерій Залужний повідомив, що на сьогодні батальйони територіальної оборони в 13 прикордонних областях укомплектовані не менш ніж на 70%, і до кінця березня цей показник буде доведено до 90%. Крім того, є мета мати на кінець березня не менше 70% резервістів, що проходитимуть службу в батальйонах тероборони.

«Нас цікавить півтора-два мільйони достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свою домівку, сім’ю, країну, яких ми маємо підготувати», – наголосив він.

Валерій Залужний пояснив, що головною ідеєю добровольчих формувань територіальних громад є можливість для громадян України, що мають цивільний статус, у добровільному порядку долучатися до тероборони у межах своїх громад.

За його словами, за умови вчасного досягнення необхідних умов у березні можуть бути розпочаті масові вишколи з резервістами та військовозобов’язаними Сил територіальної оборони із залученням громадян за адміністративно-територіальним принципом. У цьому контексті Головнокомандувач ЗСУ закликав керівників місцевих органів влади до сприяння у проведенні цих заходів.

Зі свого боку Володимир Зеленський подякував тим керівникам ОДА та місцевих органів влади, де комплектування підрозділів територіальної оборони відбувається за графіком. Водночас Глава держави звернувся до керівництва Києва та Київської області, Маріуполя, Одеси, Рівного, де найгірший стан виконання, щоб у найближчі тижні було зроблено все необхідне.

Президент також закликав міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка до співпраці з усіма головами ОДА, міськими головами, керівниками районів, щоб усюди в державі була однакова інформаційна політика. «Щоб люди точно розуміли, що до чого, розуміли, у якому стані зараз підготовка тієї чи іншої області», – сказав він.