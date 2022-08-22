Володимир Зеленський і Анджей Дуда відкрили в Києві Алею сміливості, на якій відзначатимуть справжніх друзів нашої держави

Президент України Володимир Зеленський і Президент Республіки Польща Анджей Дуда взяли участь у відкритті Алеї сміливості на площі Конституції в Києві.

Алею закладено за ініціативою Глави Української держави до 31-ї річниці незалежності України. Місце обрано невипадково, адже саме на площі Конституції навпроти Верховної Ради народилася сучасна незалежна Україна.

Володимир Зеленський наголосив, що на цій Алеї будуть вказані імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які надають Україні важливу підтримку з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Першим іноземним лідером, відзначеним на Алеї сміливості, став Президент Польщі Анджей Дуда.

«Сьогодні я хочу в присутності Президента Польщі Анджея Дуди відкрити Алею сміливості. Його ім’я завжди буде на цій Алеї. Це символ хоробрості, символ дружби, підтримки України тоді, коли вона справді потрібна», – наголосив Володимир Зеленський.

Анджей Дуда відіграв особливо важливу роль у зміцненні обороноздатності нашої держави в перші дні повномасштабної агресії РФ. Він прибув до охопленої війною України, назвав дії Росії безпрецедентним порушенням міжнародного права та наголосив, що цим РФ виключає себе з міжнародної спільноти.

Саме Польща однією з перших країн ЄС стала новою домівкою для мільйонів вимушених переселенців з України. Промисловість, бізнес, пересічні поляки – кожен долучився до якнайшвидшої адаптації та підтримки наших громадян. Польський уряд і Сейм максимально спростили процедури перетину кордону й подальшого включення українців до дружньої європейської спільноти.