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Володимир Зеленський і Антоніу Кошта скоординували позиції перед засіданням Європейської ради 

19 березня 2025 року - 21:08

Володимир Зеленський і Антоніу Кошта скоординували позиції перед засіданням Європейської ради 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. 

Глава держави подякував за запрошення взяти участь у завтрашньому засіданні Європейської ради, до якого він долучиться онлайн. Володимир Зеленський і Антоніу Кошта скоординували позиції та обговорили ключові питання порядку денного. 

Крім того, під час розмови йшлося про участь України в ініціативі щодо переозброєння Європи за планом ReArm Europe та фінансування закупівлі снарядів.

Президенти України та Європейської ради також обговорили кроки для прискорення інтеграції України до ЄС. Наша держава розраховує на сприяння у розблокуванні переговорних кластерів. 

Окремо Володимир Зеленський поінформував про конструктивну розмову з Президентом США, під час якої він підтвердив готовність України реалізувати безумовну пропозицію Сполучених Штатів щодо припинення вогню.
 

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