Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили енергетичну підтримку України, відновлення після російських обстрілів і потреби ППО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Глава держави розповів про інтенсивні російські удари дронами та ракетами по українських містах і громадах.

«Їхня мішень – енергетика. Очевидно, що росіяни зосереджуються саме на знищенні життя, а не на дипломатії», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив: дуже важливо, щоб зараз була достатня підтримка України. І це стосується як стійкості та відновлення, так і достатнього боєзапасу для ППО. За словами Глави держави, саме ракети для протиповітряної оборони, вся необхідна допомога для енергетичної системи – перший пріоритет зараз.

Також Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили перебіг спілкування з американською стороною та можливі зустрічі.

Президент подякував за підтримку й готовність допомагати.