Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Домовляємося з представниками Президента Трампа про графіки зустрічей, наші документи багато в чому вже готові до підписання – звернення Президента
Домовляємося з представниками Президента Трампа про графіки зустрічей, наші документи багато в чому вже готові до підписання – звернення Президента

12 січня 2026 року - 20:52

Переглянути всі відео
ностанні новини

Безкоштовну різдвяну виставу «Говорять ті, що слухали вічність» від Фундації Олени Зеленської відвідали близько 8 тис. глядачів

13 січня 2026 року - 13:37

Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили енергетичну підтримку України, відновлення після російських обстрілів і потреби ППО

13 січня 2026 року - 12:44

Домовляємося з представниками Президента Трампа про графіки зустрічей, наші документи багато в чому вже готові до підписання – звернення Президента

12 січня 2026 року - 20:45

Президент і глава МЗС Норвегії обговорили підтримку енергетичного сектору та українських воїнів, продовження зусиль для досягнення миру

12 січня 2026 року - 19:12

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Кіпру
Робочий візит Президента України до Кіпру

7 січня 2026 року - 11:31

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили енергетичну підтримку України, відновлення після російських обстрілів і потреби ППО

13 січня 2026 року - 12:44

Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили енергетичну підтримку України, відновлення після російських обстрілів і потреби ППО

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Глава держави розповів про інтенсивні російські удари дронами та ракетами по українських містах і громадах.

«Їхня мішень – енергетика. Очевидно, що росіяни зосереджуються саме на знищенні життя, а не на дипломатії», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив: дуже важливо, щоб зараз була достатня підтримка України. І це стосується як стійкості та відновлення, так і достатнього боєзапасу для ППО. За словами Глави держави, саме ракети для протиповітряної оборони, вся необхідна допомога для енергетичної системи – перший пріоритет зараз.

Також Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили перебіг спілкування з американською стороною та можливі зустрічі.

Президент подякував за підтримку й готовність допомагати.

Версія для друку