Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили кроки для зміцнення України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом.

Глава держави подякував Нідерландам і нідерландському народові за всю надану Україні допомогу: від військової до гуманітарної.

«Дуже вам дякуємо, особливо за те, що ця допомога не зменшується після майже трьох років повномасштабної війни. Ми пишаємося тим, що маємо таких стратегічних партнерів. І також ми вдячні за вашу участь у зміцненні нашого повітряного щита, який справді захищає від російських атак», – сказав Президент.

Володимир Зеленський розповів, що вчора Росія вдарила по Чорнобильській атомній електростанції, а сьогодні застосувала проти України 70 дронів. Тому внесок у зміцнення української ППО є надзвичайно важливим – це захищає життя.

Окремо Президент відзначив зусилля Нідерландів для забезпечення сильної позиції України перед будь-якими потенційними переговорами в майбутньому. Координація подальших спільних кроків була однією з головних тем зустрічі. Зокрема, ішлося про формування спільного плану дій і напрацювання надійних гарантій безпеки. Важливо провести цю роботу швидко з усіма європейськими столицями та в координації з американськими партнерами. Спільні дії – в пріоритеті.

Глава держави наголосив, що для порятунку життів і досягнення справедливого й тривалого миру Україна потребує постійної військової допомоги. Саме це залишається ключовим пріоритетом. Президент поінформував про ситуацію на полі бою та оборонні потреби. Лідери обговорили можливі формати надання гарантій безпеки з огляду також на необхідність посилення оборонних спроможностей збройних сил європейських країн.

Крім того, Володимир Зеленський і Дік Схооф приділили увагу забезпеченню потреб українців, які були змушені виїхати з України через російську агресію, і започаткуванню роботи хабів єдності.