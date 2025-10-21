Президент:

Лінія фронту може бути початком дипломатії – звернення Президента

21 жовтня 2025 року - 19:12

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили спільні оборонні проєкти й інструмент SAFE

23 жовтня 2025 року - 16:23

Посилення ППО та координація дипломатичних кроків: Володимир Зеленський зустрівся з Емманюелем Макроном

23 жовтня 2025 року - 16:04

Далекобійна зброя може справді змінити перебіг війни – Президент

23 жовтня 2025 року - 15:37

Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Чехії

23 жовтня 2025 року - 15:09

Участь Президента в засіданні Євроради
Участь Президента в засіданні Євроради

23 жовтня 2025 року - 13:47

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили спільні оборонні проєкти й інструмент SAFE

У межах засідання Європейської ради Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. 

Глава держави розповів про посилення російських повітряних атак на українські енергетичні об’єкти та потребу в зміцненні ППО. Саме тому одними з головних тем обговорення були військова підтримка України та спільні оборонні проєкти. 

Президент наголосив, що українське небо потребує додаткового захисту. Від цього залежить і безпека повітряного простору всієї Європи. Володимир Зеленський також акцентував, що наша країна зацікавлена в інвестиціях польських компаній в український ОПК. 

Крім того, сторони говорили про використання кредитного механізму Євросоюзу SAFE для реалізації спільного виробництва в оборонно-промисловому секторі, яке буде однаково вигідним усім його учасникам.

