Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили спільні оборонні проєкти й інструмент SAFE

У межах засідання Європейської ради Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Глава держави розповів про посилення російських повітряних атак на українські енергетичні об’єкти та потребу в зміцненні ППО. Саме тому одними з головних тем обговорення були військова підтримка України та спільні оборонні проєкти.

Президент наголосив, що українське небо потребує додаткового захисту. Від цього залежить і безпека повітряного простору всієї Європи. Володимир Зеленський також акцентував, що наша країна зацікавлена в інвестиціях польських компаній в український ОПК.

Крім того, сторони говорили про використання кредитного механізму Євросоюзу SAFE для реалізації спільного виробництва в оборонно-промисловому секторі, яке буде однаково вигідним усім його учасникам.