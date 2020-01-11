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Володимир Зеленський і Джастін Трюдо домовилися про подальші спільні дії у зв’язку з авіакатастрофою в Ірані

14 січня 2020 року - 20:50

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо провели третю телефонну розмову, під час якої обговорили катастрофу літака українських авіаліній в Ірані.

Прем’єр-міністр Канади подякував Президенту України за зусилля із забезпечення доступу канадських фахівців до місця трагедії.

Джастін Трюдо попросив сприяння Володимира Зеленського в діалозі з іранською владою під час ідентифікації тіл загиблих, серед яких є й громадяни Канади.

Глава Української держави позитивно оцінив залучення представників Канади до розслідування.

«Українські фахівці та дипломати готові всебічно допомагати в роботі канадським колегам у Тегерані», – наголосив Володимир Зеленський і підтвердив готовність надати логістичне сприяння в поверненні до Канади останків загиблих канадських громадян після завершення необхідних формальних процедур в Ірані.

Співрозмовники підтримали подальшу координацію зусиль для забезпечення належної міжнародно-правової відповідальності винних у катастрофі літака.

Володимир Зеленський і Джастін Трюдо сподіваються на конструктивну роботу групи координації та реагування на чолі з міністрами закордонних справ країн, громадяни яких загинули в катастрофі. Засідання групи відбудеться 16 січня у Лондоні. В цьому контексті сторони зазначили важливість розробки алгоритму недопущення подібних трагедій у майбутньому.

Президент України та Прем’єр-міністр Канади висловили сподівання на подальшу співпрацю та обмін інформацією щодо розслідування катастрофи, зокрема у взаємодії з Іраном.

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