Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили кроки для досягнення миру та можливі майданчики для розмови з росіянами 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Вони обговорили результати розмови з Президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Президент України та Премʼєр-міністерка Італії скоординували позиції й домовилися контактувати щодо подальших дій.

Джорджа Мелоні підтвердила підтримку всіх зусиль заради досягнення справжнього миру.

Також лідери обговорили можливі майданчики для розмови з росіянами. Володимир Зеленський наголосив, що потрібне припинення вогню заради збереження життів людей. За його словами, Україна готова до чесної дипломатії і необхідно забезпечити, щоб Росія була готова закінчити війну.