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Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили кроки для досягнення миру та можливі майданчики для розмови з росіянами 

20 травня 2025 року - 15:47

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні обговорили кроки для досягнення миру та можливі майданчики для розмови з росіянами 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні.

Вони обговорили результати розмови з Президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами. 

Президент України та Премʼєр-міністерка Італії скоординували позиції й домовилися контактувати щодо подальших дій.
Джорджа Мелоні підтвердила підтримку всіх зусиль заради досягнення справжнього миру. 

Також лідери обговорили можливі майданчики для розмови з росіянами. Володимир Зеленський наголосив, що потрібне припинення вогню заради збереження життів людей. За його словами, Україна готова до чесної дипломатії і необхідно забезпечити, щоб Росія була готова закінчити війну.

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