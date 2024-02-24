Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні у Києві підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Італією

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Головою Ради міністрів Італійської Республіки Джорджею Мелоні.

Глава держави та очільниця уряду Італії обговорили взаємодію країн та узгодили подальші кроки в контексті італійського головування в «Групі семи». Президент подякував Італії за підтримку обороноздатності та відбудови України, які визначені пріоритетними питаннями італійського головування, а також за її рішення щодо продовження надання військово-технічної допомоги нашій державі до кінця 2024 року.

«Італія головує цього року в G7. Тому ми високо цінуємо її присутність тут сьогодні разом із нами», – сказав Володимир Зеленський.

Окремо Президент подякував Прем’єр-міністерці Італії за організацію зустрічі у форматі G7 плюс Україна з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

Володимир Зеленський відзначив роль Італії в контексті наближення України до повноправного членства в ЄС.

Глава держави також висловив подяку за патронат Італії над Одесою та плани італійського уряду щодо відбудови пошкоджених унаслідок бойових дій українських історичних пам’яток.

За результатами зустрічі Президент України та Голова Ради міністрів Італійської Республіки підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між двома країнами.

Володимир Зеленський підсумував, що цей документ закладає міцні підвалини для тривалого безпекового партнерства між Україною та Італією.

Документ укладено у розвиток положень Спільної декларації, ухваленої Україною та членами «Групи семи» у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

Угода закріплює основні компоненти безпекових зобов'язань з боку Італії, зокрема щодо довгострокової військової та фінансової допомоги впродовж її дії. Вона визначає пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці між Україною та Італією у військовій і невійськовій сферах, зокрема в політичній, фінансовій, гуманітарній та у сфері реформ.

У документі зафіксовано, що Італія й надалі забезпечуватиме найнагальніші та найбільш невідкладні потреби України для зміцнення її безпекових можливостей. Італійська республіка вже продовжила на 2024 рік дію відповідного законодавства, яке дозволяє подальшу військову підтримку, і надаватиме допомогу Україні протягом десяти років дії цієї угоди.

Також Італія і далі робитиме свій внесок у Місію ЄС із надання військової допомоги Україні шляхом проведення підготовки військовослужбовців.

Крім того, Італійська Республіка продовжуватиме партнерство з Одесою та областю з метою надання підтримки, відбудови, посилення стійкості та проведення реформ.

Окремі блоки документа окреслюють співпрацю в питаннях санкційного тиску на агресора та притягнення РФ до відповідальності.

Угода фіксує конкретні обсяги наданої Україні фінансової підтримки та військових пакетів від Італії з початку повномасштабної російської агресії разом із зобов’язанням Італійської Республіки продовжувати надавати таку допомогу впродовж усіх десяти років чинності договору.

Крім того, документ підтверджує підтримку з боку Італії майбутнього членства України в НАТО, зокрема шляхом підтримки українських реформ та сумісності Сил безпеки й оборони України з Альянсом.

Угода фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної військової агресії проти України.

Документ чинний протягом десяти років з дати підписання і передбачає можливість перегляду партнерами у разі вступу України в НАТО до завершення його дії.