7 серпня 2025 року - 20:05

ностанні новини

Володимир Зеленський і Едгарс Рінкевичс обговорили дипломатичну роботу для досягнення миру та підтримку України на шляху до вступу в ЄС

8 серпня 2025 року - 16:13

Україна й Філіппіни домовилися активізувати співпрацю у сфері продовольчої безпеки

8 серпня 2025 року - 14:38

Дипломатична робота заради миру та підтримка України на шляху до членства в ЄС: Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Туском

8 серпня 2025 року - 13:38

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні скоординували наступні дипломатичні кроки для встановлення миру

7 серпня 2025 року - 23:36

Робоча поїздка Президента України на Сумщину
Робоча поїздка Президента України на Сумщину

6 серпня 2025 року - 17:55

Володимир Зеленський і Едгарс Рінкевичс обговорили дипломатичну роботу для досягнення миру та підтримку України на шляху до вступу в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Латвії Едгарсом Рінкевичсом.

Глава Української держави поінформував про контакти з партнерами та ситуацію в дипломатії. Володимир Зеленський поділився баченням того, які кроки важливо зробити для досягнення надійного миру.

Президенти мають спільний погляд: встановити мир можна завдяки підтримці США та єдності Європи. Глави держав домовилися координувати зусилля.

Лідери також обговорили євроінтеграційний шлях України. Володимир Зеленський зазначив, що наша держава зробила все необхідне. Саме тому буде справедливо й чесно відкрити перший переговорний кластер для України та Молдови одночасно. Едгарс Рінкевичс запевнив у тому, що Латвія повністю підтримує членство України в ЄС і НАТО.

Президенти також обговорили новий інструмент PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) для закупівлі американської зброї, який уже реально працює. Едгарс Рінкевичс зазначив, що Латвія готова приєднатися.

Глава держави запросив Президента Латвії відвідати Україну з візитом.

