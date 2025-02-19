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Розраховую на українську єдність, на українську хоробрість, на наші відносини з партнерами, і на єдність Європи, і на прагматизм Америки – звернення Президента
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Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили кроки для наближення справедливого миру

19 лютого 2025 року - 22:48

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Емманюель Макрон поінформував про свої сьогоднішні контакти з лідерами країн Європи та Канади. Європі потрібен стійкий мир, і його основою можуть бути лише надійні гарантії безпеки. Президент України наголосив, що наша держава дуже цінує таку спільну позицію.

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон також скоординували дипломатичну роботу на найближчий час.

Глава держави відзначив те, що Франція цінує свободу так само, як Україна, і подякував за підтримку.

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