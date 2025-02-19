Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили кроки для наближення справедливого миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Емманюель Макрон поінформував про свої сьогоднішні контакти з лідерами країн Європи та Канади. Європі потрібен стійкий мир, і його основою можуть бути лише надійні гарантії безпеки. Президент України наголосив, що наша держава дуже цінує таку спільну позицію.

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон також скоординували дипломатичну роботу на найближчий час.

Глава держави відзначив те, що Франція цінує свободу так само, як Україна, і подякував за підтримку.