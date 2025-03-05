Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Сьогодні наші команди – України та Америки – почали працювати над зустріччю – звернення Президента
Сьогодні наші команди – України та Америки – почали працювати над зустріччю – звернення Президента

5 березня 2025 року - 19:05

Переглянути всі відео
ностанні новини

Підготовка кроків для досягнення справедливого й тривалого миру та підтримка України: Президент провів зустріч із Федеральним канцлером Австрії

6 березня 2025 року - 19:16

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон скоординували позиції та найближчі кроки

6 березня 2025 року - 19:03

Володимир Зеленський узяв участь у засіданні Євроради й представив перші кроки для досягнення справедливого й тривалого миру

6 березня 2025 року - 18:52

Україна не тільки готова зробити необхідні кроки для миру, але ми також пропонуємо, якими мають бути ці кроки – виступ Президента на засіданні Євроради

6 березня 2025 року - 18:42

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Королівства Бельгія
Робочий візит Президента України до Королівства Бельгія

6 березня 2025 року - 14:50

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон скоординували позиції та найближчі кроки

6 березня 2025 року - 19:03

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон скоординували позиції та найближчі кроки

На полях засідання Європейської ради в Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава Української держави подякував за чітку й принципову позицію щодо підтримки України, необхідності нових, більш серйозних кроків на захист усієї Європи – народів, інституцій і європейського способу життя.

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили зустріч у Парижі, яка відбудеться 11 березня на рівні військових представників держав, що готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки в межах закінчення війни.

Президенти України та Франції також скоординували позиції і найближчі кроки. Лідери мають чітке спільне бачення того, що справжній і тривалий мир можливий на основі взаємодії України, всієї Європи та США.

ф

Робочий візит Президента України до Королівства Бельгія

6 березня 2025 року - 14:50
Версія для друку