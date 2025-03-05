Володимир Зеленський і Емманюель Макрон скоординували позиції та найближчі кроки

На полях засідання Європейської ради в Брюсселі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Глава Української держави подякував за чітку й принципову позицію щодо підтримки України, необхідності нових, більш серйозних кроків на захист усієї Європи – народів, інституцій і європейського способу життя.

Володимир Зеленський і Емманюель Макрон обговорили зустріч у Парижі, яка відбудеться 11 березня на рівні військових представників держав, що готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки в межах закінчення війни.

Президенти України та Франції також скоординували позиції і найближчі кроки. Лідери мають чітке спільне бачення того, що справжній і тривалий мир можливий на основі взаємодії України, всієї Європи та США.