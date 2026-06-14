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16 червня 2026 року - 14:46

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили оборонну підтримку України та кроки, необхідні для досягнення миру

В Евіані, де цьогоріч відбувається саміт Групи семи, Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави подякував Німеччині за підтримку України й лідерство в питаннях посилення української ППО та захисту людей від масованих російських атак.

Президент і Федеральний канцлер обговорили подальше зміцнення протиповітряної оборони України, постачання додаткових систем ППО та ракет до них, а також ситуацію на полі бою і результати українських далекобійних санкцій. Лідери обмінялися думками про кроки, які можуть іще більше послабити здатність Росії продовжувати війну й змусити її сісти за стіл переговорів.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц говорили про роботу над Drone Deal, додаткові внески Німеччини в програму PURL і співпрацю українських та німецьких компаній у виробництві антибалістики.

Окрема увага – реалізації того, про що домовилися під час сьогоднішньої зустрічі у форматі G7 – Україна.

Глава держави подякував Німеччині за підтримку України на шляху до Євросоюзу. Лідери обговорили важливість рішення щодо відкриття першого переговорного кластера для України та Молдови, яке напередодні ухвалив ЄС. Президент зазначив, що наша країна вже повністю готова до відкриття решти пʼяти кластерів цього місяця.

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Робочий візит Президента України до Франції для участі в саміті G7

16 червня 2026 року - 14:45
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