Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц скоординували наступні кроки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави подякував канцлеру за сильну та конструктивну позицію щодо підтримки України.

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом, а також сьогоднішні розмови з європейськими лідерами.

Президент України і канцлер ФРН скоординували подальші контакти та спільні кроки. Важливо зберігати єдність між усіма партнерами й шукати рішення, які можуть закінчити війну справедливим миром.

Також обговорили відновлення України після закінчення війни. Глава держави зазначив, що треба вже розробити чіткий план, який допоможе наблизити справжній мир зараз і підтримати Україну в майбутньому.