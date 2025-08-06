Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц скоординували спільну позицію та наступні кроки

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, щоб обмінятися баченням ситуації та скоординувати наступні кроки.

Лідери мають однакову позицію: війну потрібно закінчити достойним миром якнайшвидше і Європа має бути учасницею всіх відповідних процесів. Адже Україна є частиною Європи, а параметри закінчення війни визначатимуть безпекові умови для всіх європейських країн на десятиліття.

Окремо йшлося про підготовку до онлайн-зустрічі радників із питань національної безпеки України, США та європейських країн, яка відбудеться сьогодні. На ній сторони узгодять спільні погляди.

Президент України та канцлер Німеччини також обговорили питання, яке порушувалося вчора, – потенційні формати зустрічей на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні та один тристоронній. Глава держави наголосив, що Україна не боїться перемовин і очікує такого ж сміливого підходу й від російської сторони.

Крім того, Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц говорили про оборонну підтримку України та участь Німеччини в ініціативі PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) щодо закупівлі американської зброї. Канцлер підтвердив, що ФРН допоможе з фінансуванням систем ППО та забезпеченням інших нагальних потреб.