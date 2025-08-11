Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації – звернення Президента
Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації – звернення Президента

11 серпня 2025 року - 20:52

Переглянути всі відео
ностанні новини

Немає жодної ознаки, що росіяни отримали сигнали готуватися до післявоєнної ситуації – звернення Президента

11 серпня 2025 року - 20:47

Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда обговорили дипломатичну роботу, ситуацію на фронті та підтримку на шляху до членства України в ЄС

11 серпня 2025 року - 20:41

Президент України та Прем’єр-міністр Канади узгодили спільну позицію та скоординували наступні кроки

11 серпня 2025 року - 19:48

Пряме фінансування для закупівлі пікапів, збільшення фінансування для бойових підрозділів, спрощення процесу списання майна та скорочення часу для відзначення державними нагородами – Президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

11 серпня 2025 року - 18:50

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Сумщину
Робоча поїздка Президента України на Сумщину

6 серпня 2025 року - 17:55

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда обговорили дипломатичну роботу, ситуацію на фронті та підтримку на шляху до членства України в ЄС

11 серпня 2025 року - 20:41

Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда обговорили дипломатичну роботу, ситуацію на фронті та підтримку на шляху до членства України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, щоб узгодити спільну позицію та скоординувати наступні кроки. 

Глава Української держави поінформував про контакти з партнерами та спільні дипломатичні зусилля.

Володимир Зеленський подякував Литві й усім країнам Північної Європи та Балтії за декларацію, яку вони ухвалили напередодні. У ній закріплена підтримка суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України, а також готовність докладати дипломатичних зусиль, продовжувати надання допомоги нашій країні та посилення санкцій проти Росії.

Президенти України та Литви мають однакову позицію: спочатку – припинення вогню, а потім – пошук дипломатичного рішення, яке дасть змогу закінчити війну чесним і тривалим миром. Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили.

Лідери обговорили ситуацію на полі бою та потреби українського війська. Володимир Зеленський подякував Литві за внесок у постачання систем Patriot до України.

Окремо Президенти обговорили ситуацію з переговорним процесом щодо вступу України у Євросоюз. Гітанас Наусєда запевнив у підтримці вступу нашої країни до ЄС і наголосив, що повністю поділяє позицію: Україна та Молдова мають рухатися до членства в ЄС синхронно й одночасно.

Лідери домовилися й надалі бути в контакті. Володимир Зеленський запросив Президента Литви приїхати до України з візитом.

Версія для друку