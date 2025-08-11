Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда обговорили дипломатичну роботу, ситуацію на фронті та підтримку на шляху до членства України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Литви Гітанасом Наусєдою, щоб узгодити спільну позицію та скоординувати наступні кроки.

Глава Української держави поінформував про контакти з партнерами та спільні дипломатичні зусилля.

Володимир Зеленський подякував Литві й усім країнам Північної Європи та Балтії за декларацію, яку вони ухвалили напередодні. У ній закріплена підтримка суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України, а також готовність докладати дипломатичних зусиль, продовжувати надання допомоги нашій країні та посилення санкцій проти Росії.

Президенти України та Литви мають однакову позицію: спочатку – припинення вогню, а потім – пошук дипломатичного рішення, яке дасть змогу закінчити війну чесним і тривалим миром. Без чітких гарантій безпеки будь-які інші домовленості лише дадуть Росії можливість поновити свої сили.

Лідери обговорили ситуацію на полі бою та потреби українського війська. Володимир Зеленський подякував Литві за внесок у постачання систем Patriot до України.

Окремо Президенти обговорили ситуацію з переговорним процесом щодо вступу України у Євросоюз. Гітанас Наусєда запевнив у підтримці вступу нашої країни до ЄС і наголосив, що повністю поділяє позицію: Україна та Молдова мають рухатися до членства в ЄС синхронно й одночасно.

Лідери домовилися й надалі бути в контакті. Володимир Зеленський запросив Президента Литви приїхати до України з візитом.