Володимир Зеленський і Гітанас Наусєда провели зустріч у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів двосторонню зустріч із Президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою, який перебуває з візитом у Києві.

Глава Української держави наголосив, що візит литовського колеги в День Конституції України є черговим підтвердженням вагомої та своєчасної підтримки з боку Литви.

Володимир Зеленський подякував Гітанасу Наусєді за оборонну допомогу Україні, яка сягнула близько 1,5% ВВП Литви.

Окремо він відзначив оприлюднене сьогодні рішення про купівлю Литовською Республікою двох пускових установок NASAMS для передачі їх Україні.

«Дякую за рішучий крок до зміцнення нашої оборонної потужності та захисту українського неба й громадян від ворожих атак», – зазначив Глава Української держави.

Лідери узгодили позиції напередодні саміту НАТО у Вільнюсі. У цьому контексті Президент України висловив подяку Президенту Литви за дієве сприяння руху нашої держави до членства в Альянсі.

Володимир Зеленський також поінформував колегу про ситуацію на фронті й поточні потреби українських військових для продовження захисту й деокупації українських територій.