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Володимир Зеленський і Говард Баффет обговорили допомогу Україні

11 квітня 2023 року - 21:48

Володимир Зеленський і Говард Баффет обговорили допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американським бізнесменом і філантропом Говардом Баффетом, який перебуває в нашій країні з візитом. 

Глава держави подякував Говарду Баффету за підтримку українського народу та проекти, які благодійник втілює в Україні. Зокрема, Президент відзначив проект фабрики-кухні, який є частиною реформи шкільного харчування, ініційованої першою леді Оленою Зеленською, а також допомогу в реалізації «зернової ініціативи», підтримку розмінування, закупівлі генераторів і ліквідації наслідків ворожих обстрілів цивільної інфраструктури України.

Володимир Зеленський поінформував бізнесмена про ситуацію в нашій країні та відсіч російській збройній агресії на полі бою. Він наголосив на прагненні щодня робити кроки, які б забезпечували стійкість українських воїнів, підтримували суспільство та бізнес. 

«Ми намагаємося наближати перемогу щодня», – констатував Глава держави. 

Зі свого боку американський бізнесмен зазначив, що, крім підтримки низки проектів безпосередньо в нашій країні, він намагається розповідати про Україну та український народ у США на різноманітних публічних майданчиках.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Говард Баффет обговорили питання допомоги в гуманітарному розмінуванні українських земель, зокрема території  Херсонської області. Президент зауважив, що значна частина Херсонщини була деокупована минулої осені й надзвичайно потребує розмінування, адже навесні традиційно розпочинається посівна, а цей край має дуже розвинутий агропромисловий комплекс.

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