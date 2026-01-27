Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили енергетичну підтримку та продовження дипломатичної роботи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Володимир Зеленський подякував Кіру Стармеру за співчуття у зв’язку з російськими ударами по цивільних, енергетичних об’єктах. Президент наголосив: важливо, що Британія допомагає не лише словами, а й реальними пакетами енергетичної підтримки.

«Цінуємо вже ухвалені рішення та сподіваємося, що наші обговорення щодо зміцнення ППО теж принесуть результат», – зазначив Глава держави.

Окремо обговорили дипломатичну роботу. Володимир Зеленський наголосив, що зустрічі в Об’єднаних Арабських Еміратах були конструктивними, і вже цього тижня буде продовження діалогу. За словами Президента, Україна хоче закінчити цю війну якомога скоріше, готова працювати 24/7 для досягнення достойного миру, і така ж готовність має бути з боку Росії.

«Не атаки по українській енергетиці й намагання залишити людей без світла й тепла, а реальні кроки до припинення кровопролиття», – акцентував Глава держави.

Лідери мають спільну позицію: важливо посилювати тиск на Росію та об’єднувати всі міжнародні зусилля для завершення війни, де свою вагому роль може відіграти, зокрема, і Китай.