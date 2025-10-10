Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили можливу участь Великої Британії в програмі PURL

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Кір Стармер висловив співчуття у зв’язку з нічним російським обстрілом України. Глава держави зазначив, що однією з мішеней цієї терористичної атаки стала енергетична система України, тому потрібно посилювати протиповітряну оборону й пришвидшувати кожне рішення щодо постачання ракет і систем. Лідери говорили про шляхи зміцнення української ППО.

Володимир Зеленський і Кір Стармер також обговорили можливу участь Великої Британії в програмі PURL. Це сильна програма, яка допомагає суттєво зміцнювати позиції України.

Крім того, лідери скоординували контакти з партнерами та кроки в межах коаліції охочих. Триває підготовка до предметної розмови вже цього місяця. Важливо, щоб робота була максимально змістовною.

Окрему увагу приділили темі підготовки нових санкційних кроків проти Росії. Прем’єр-міністр поділився деякими ідеями, що можуть створити правильний тиск. Кожне санкційне рішення робить російську воєнну машину слабшою. Лідери домовилися продовжувати спільну з усіма партнерами роботу.