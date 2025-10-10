Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Відповідь на російський терор може бути лише одна: більше сили, ППО та тиску на Росію, щоб вони реально відповідали за все – звернення Президента
Відповідь на російський терор може бути лише одна: більше сили, ППО та тиску на Росію, щоб вони реально відповідали за все – звернення Президента

10 жовтня 2025 року - 21:35

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України й Федеральний канцлер Німеччини обговорили російські наміри та спільну можливість захищатись і захиститися

10 жовтня 2025 року - 21:46

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили можливу участь Великої Британії в програмі PURL

10 жовтня 2025 року - 21:38

Відповідь на російський терор може бути лише одна: більше сили, ППО та тиску на Росію, щоб вони реально відповідали за все – звернення Президента

10 жовтня 2025 року - 21:31

Україна та Нідерланди спільно вироблятимуть дрони – Володимир Зеленський

10 жовтня 2025 року - 18:36

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента з керівниками міжнародних та українських інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій
Зустріч Президента з керівниками міжнародних та українських інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій

8 жовтня 2025 року - 19:52

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили можливу участь Великої Британії в програмі PURL

10 жовтня 2025 року - 21:38

Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили можливу участь Великої Британії в програмі PURL

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Кір Стармер висловив співчуття у зв’язку з нічним російським обстрілом України. Глава держави зазначив, що однією з мішеней цієї терористичної атаки стала енергетична система України, тому потрібно посилювати протиповітряну оборону й пришвидшувати кожне рішення щодо постачання ракет і систем. Лідери говорили про шляхи зміцнення української ППО.

Володимир Зеленський і Кір Стармер також обговорили можливу участь Великої Британії в програмі PURL. Це сильна програма, яка допомагає суттєво зміцнювати позиції України.

Крім того, лідери скоординували контакти з партнерами та кроки в межах коаліції охочих. Триває підготовка до предметної розмови вже цього місяця. Важливо, щоб робота була максимально змістовною.

Окрему увагу приділили темі підготовки нових санкційних кроків проти Росії. Прем’єр-міністр поділився деякими ідеями, що можуть створити правильний тиск. Кожне санкційне рішення робить російську воєнну машину слабшою. Лідери домовилися продовжувати спільну з усіма партнерами роботу.

Версія для друку