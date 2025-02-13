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Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили план дій на найближчий час

14 лютого 2025 року - 12:17

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Глава держави подякував за підтримку з боку Великої Британії й зазначив, що Україна надзвичайно цінує британське лідерство.

Володимир Зеленський поінформував про свою розмову з Президентом США Дональдом Трампом і контакти з американською стороною. Глава Української держави наголосив, що команди України та Сполучених Штатів мають працювати разом та обовʼязково спільно з європейцями та всіма іншими партнерами у світі. Безпека кожної країни потребує зміцнення загальної безпеки, і саме тому важливо, щоб кожен тиждень приносив новий результат заради досягнення справедливого й тривалого миру.

Президент України та Премʼєр-міністр Великої Британії обговорили план дій на найближчий час, щоб окреслити контури загальної стратегії безпеки, економічної співпраці та політичного партнерства.

 

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