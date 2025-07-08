Володимир Зеленський і Кіт Келлог обговорили постачання американської зброї Україні та санкції проти РФ

У Римі Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником Президента США з питань України Кітом Келлогом.

Глава держави подякував за участь у Конференції з питань відновлення України: генерал очолює американську делегацію.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна повністю підтримує мирні ініціативи Президента Трампа. Потрібне безумовне, всеохопне припинення вогню та зустріч на рівні лідерів, щоб переговори про досягнення миру були справжніми та дієвими.

Сторони обговорили результати нещодавньої телефонної розмови лідерів України та США. Зокрема, одним із пріоритетних питань було посилення протиповітряної оборони України на тлі масованих російських обстрілів українських міст.

Президент відзначив важливість сигналів із Вашингтона щодо відновлення постачання військової допомоги Україні. Під час зустрічі також ішлося про зміцнення Сил оборони України, перспективи закупівель американської зброї, українсько-американського оборонного виробництва, зокрема спільних проєктів із виготовлення дронів, локалізацію виробництва в Україні.

Володимир Зеленський і Кіт Келлог приділили особливу увагу продовженню санкційного тиску на РФ. Зокрема, ішлося про законопроєкт Грема-Блюменталя та посилення санкцій проти енергетичного, банківського секторів і тіньового російського флоту, вторинні санкції щодо покупців російської нафти.