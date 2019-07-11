Володимир Зеленський і Майя Санду обговорили перспективи економічної співпраці України та Молдови

Чільне місце у порядку денному переговорів Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Молдови Майї Санду, які відбулися 11 липня, мала тема розвитку економічної співпраці. Перемовини були продуктивними. «Особливу увагу приділили перспективам економічної співпраці. За 2018 рік товарообіг між нашими країнами зріс на 11% і склав майже 1 мільярд доларів США. Думаю, найближчим часом ми з легкістю досягнемо такого ж показника, тільки без слова «майже», – сказав Глава держави під час спільної прес-конференції за результатами зустрічі у Києві.

Окремо сторони обговорили перспективи об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи, повідомив Володимир Зеленський.

«Я запевнив молдовську сторону у надійності України як постачальника електроенергії до їхньої країни», – наголосив він.

Також ішлося про міжлюдські контакти. Президент висловив думку, що громадяни України та Молдови можуть здійснювати взаємні поїздки за внутрішніми ID-картками.

«Ще одне з питань – це забезпечення освітніх потреб української громади в Молдові. На мою думку, важливо зберігати диференційований підхід до українських шкіл і вивчення української мови у Молдові», – заявив Глава держави.

Окремо Володимир Зеленський порушив питання екстрадиції в Україну екс-судді Миколи Чауса. «Наші партнери пообіцяли сприяти цьому процесу», – констатував Президент.

Глава держави подякував Прем’єр-міністру Молдови за візит до України та висловив переконання, що активний діалог і взаємодія у всіх сферах обопільного інтересу країн будуть продовжені.

За словами Майї Санду, Молдова розглядає стратегічне партнерство з Україною як важливу засаду власної безпеки.

«Європейська інтеграція та імплементація Угоди про асоціацію з Європейським Союзом – наші основні спільні з Україною цілі», – підкреслила Прем’єр-міністр Молдови.

За словами Майї Санду, уряд Молдови хоче тісніше співпрацювати з Україною в економічному та енергетичному секторах.

«Ми прагнемо встановити постійний спільний контроль над кордоном, щоб захистити наші кордони від злочинності та контрабанди», – також зазначила Прем’єр-міністр Республіки Молдова.