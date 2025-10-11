Володимир Зеленський і Марк Карні обговорили чіткі кроки, які можуть допомогти захиститися від обстрілів та посилити стійкість енергосистеми

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Канади Марком Карні.

Лідери поділилися деталями своїх контактів із Президентом США Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський поінформував Марка Карні про ситуацію на полі бою. Глава держави розповів про підлі удари Росії по нашій енергетиці і людях. Президент і Премʼєр-міністр обговорили чіткі кроки, які можуть допомогти захиститися від обстрілів та посилити стійкість енергосистеми.

Окремо йшлося про ініціативу PURL. Канада вже зробила вагомий внесок, і є потенціал для розширення її участі в програмі.

Володимир Зеленський і Марк Карні також обговорили спільну з партнерами роботу в коаліції охочих та посилення практичної частини цього формату. Лідери скоординували подальші кроки.

Президент подякував Премʼєр-міністру за розмову й готовність змістовно працювати в усіх напрямах.