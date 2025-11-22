Володимир Зеленський і Марк Карні обговорили дипломатичну ситуацію та переговорний процес щодо досягнення реального миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Глава держави розповів про роботу переговорних команд сьогодні у Швейцарії. Україна налаштована на максимально конструктивний підхід до кроків, які запропонували Сполучені Штати. Триває робота задля того, щоб шлях до закінчення війни був реальним і щоб принципові позиції були враховані і спрацювали.

Президент подякував Прем’єр-міністру за підтримку та готовність допомагати де потрібно.

Також Володимир Зеленський і Марк Карні обговорили взаємодію Канади з іншими лідерами в інтересах України в межах саміту G20 та підготовку до розмови Коаліції охочих, яка відбудеться на початку наступного тижня. Глава держави наголосив, що Україна цінує такий формат координації в ширшому колі партнерів, щоб усі були залучені та поінформовані про мирний процес.