Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси й що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення – звернення Президента
22 листопада 2025 року - 15:12

Президент провів спільну розмову з прем’єр-міністрами Хорватії та Люксембургу

23 листопада 2025 року - 16:41

Володимир Зеленський і Марк Карні обговорили дипломатичну ситуацію та переговорний процес щодо досягнення реального миру

23 листопада 2025 року - 16:18

Президент провів розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії

22 листопада 2025 року - 20:04

Володимир Зеленський і Дональд Туск обговорили актуальну дипломатичну ситуацію

22 листопада 2025 року - 15:55

Президент і перша леді вшанували пам’ять жертв Голодомору 1932–1933 років та жертв масових штучних голодів 1921–1922 й 1946–1947 років
22 листопада 2025 року - 13:33

23 листопада 2025 року - 16:18

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Глава держави розповів про роботу переговорних команд сьогодні у Швейцарії. Україна налаштована на максимально конструктивний підхід до кроків, які запропонували Сполучені Штати. Триває робота задля того, щоб шлях до закінчення війни був реальним і щоб принципові позиції були враховані і спрацювали.

Президент подякував Прем’єр-міністру за підтримку та готовність допомагати де потрібно.

Також Володимир Зеленський і Марк Карні обговорили взаємодію Канади з іншими лідерами в інтересах України в межах саміту G20 та підготовку до розмови Коаліції охочих, яка відбудеться на початку наступного тижня. Глава держави наголосив, що Україна цінує такий формат координації в ширшому колі партнерів, щоб усі були залучені та поінформовані про мирний процес.

