Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Надзвичайно вагома заява Президента Трампа; і це правда – саме Росія робить усе, щоб зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну – звернення Президента
Надзвичайно вагома заява Президента Трампа; і це правда – саме Росія робить усе, щоб зірвати мирні зусилля та затягнути цю війну – звернення Президента

28 липня 2025 року - 21:19

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський і Марк Карні обговорили збільшення фінансування для спільного виробництва дронів і посилення санкцій проти Росії

29 липня 2025 року - 18:14

Володимир Зеленський зустрівся з працівниками та працівницями одного з підприємств, де виробляють електроніку для ракет і дронів

29 липня 2025 року - 16:58

Підтримка євроінтеграційного шляху України та відкриття переговорних кластерів: Президент провів розмову з Прем’єр-міністеркою Данії

29 липня 2025 року - 16:52

Олена Зеленська разом із командою Фундації відвідала «Голосний кемп» для дітей, які постраждали від війни

29 липня 2025 року - 11:56

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент поспілкувався з учнями Школи Супергероїв
Президент поспілкувався з учнями Школи Супергероїв

28 липня 2025 року - 15:51

Перейти до всіх галерей

Володимир Зеленський і Марк Карні обговорили збільшення фінансування для спільного виробництва дронів і посилення санкцій проти Росії

29 липня 2025 року - 18:14

Володимир Зеленський і Марк Карні обговорили збільшення фінансування для спільного виробництва дронів і посилення санкцій проти Росії

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

Глава держави подякував Канаді за підтримку України, зокрема за надану військову та фінансову допомогу й санкції проти Росії.

Володимир Зеленський поінформував про актуальні оборонні потреби українських воїнів. Лідери обговорили зміцнення ППО додатковими системами та ракетами, а також збільшення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема перехоплювачів.

Окрему увагу приділили необхідності тиску на Росію, передусім санкційного. Президент і Прем’єр-міністр говорили про запровадження нових санкційних рішень, які можуть позбавити Росію можливості фінансувати продовження війни.

Володимир Зеленський і Марк Карні обговорили підсумки зустрічі української делегації з російською стороною, яка відбулася минулого тижня в Стамбулі. Під час перемовин представники України вкотре наголосили: має бути припинення вогню, щоб зупинити вбивства та удари по цивільній і критичній інфраструктурі. Президент зазначив, що Україна досі очікує на відповідь щодо пропозиції провести зустріч на рівні лідерів до кінця серпня.

Марк Карні висловив підтримку президентського законопроєкту, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку Росії в роботу антикорупційних органів України. Лідери погодилися: тепер важливо, щоб 31 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт у цілому.

Версія для друку