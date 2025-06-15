Володимир Зеленський і Марк Рютте обговорили очікування України від саміту НАТО в Гаазі

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб скоординувати кроки напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня в Гаазі.

Глава держави окреслив основні очікування України від результатів саміту Північноатлантичного альянсу та підсумкової декларації.

Президент поінформував про головні актуальні потреби українських воїнів. Передусім Україна потребує додаткових систем ППО та ракет до них на тлі того, що Росія постійно збільшує кількість засобів під час атак проти цивільних.