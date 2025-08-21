Володимир Зеленський і Марк Рютте взяли участь у Міжнародному ветеранському форумі

Президент України Володимир Зеленський і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте взяли участь у VІІІ Міжнародному ветеранському форумі «Україна. Ветерани. Безпека». Цей захід уже традиційно проводять напередодні Дня Незалежності України.

Глава держави подякував усім, хто захищав і продовжує захищати нашу державу та її незалежність.

Президент наголосив, що Україна робить усе, щоб ця війна за незалежність завершилася якнайшвидше і головне – реальною безпекою для майбутніх поколінь, справедливо і з повагою до українських захисників та всіх громадян.

«Ключ до цього – гарантії безпеки, над якими ми зараз працюємо разом із нашими партнерами. Я впевнений, це буде. І це буде на основі нашої сильної армії, а отже – вашого досвіду та бойових результатів», – заявив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що ветерани мають знати й відчувати, наскільки вся Україна завдячує їм і як вони їй потрібні.

Глава держави закликав пам’ятати українців та українок, які віддали свої життя заради всіх нас. Пам’ять полеглих воїнів ушанували хвилиною мовчання.

Марк Рютте зазначив, що для нього честь – вшанувати захисників України, які всі ці роки боронять те, що для них найважливіше.

«Ми були з вами від самого початку й залишаємося з вами зараз і надалі. Члени та партнери НАТО надали безпрецедентну військову підтримку Україні, зокрема у вигляді засобів ППО, літаків, броньованої техніки та боєприпасів», – сказав він.

Генсек НАТО також зауважив, що Альянс співпрацює з Україною щодо підтримки ветеранів, їх психологічної реабілітації, створення реабілітаційних центрів. За його словами, досвід українських воїнів матиме величезне значення під час трансформації підходів до трансатлантичної оборони.

Президент України за участю Марка Рютте відзначив воїнів державними нагородами.

Володимир Зеленський передав орден «Золота Зірка» рідним загиблого Героя України Максима «Далі» Кривцова. Він пішов на фронт добровольцем у 2014 році. Під час АТО й ООС брав участь в обороні Пісків та Авдіївки. Після демобілізації працював у Центрі реабілітації учасників АТО/ООС «ЯРМІЗ» та Veteran Hub. З початком повномасштабного російського вторгнення долучився до лав ЗСУ, служив кулеметником ССО: вступав у прямий контакт із ворогом, брав участь у штурмах і здійснював рейди в тил окупантів на різних ділянках фронту. 2023 року вийшла друком його збірка «Вірші з бійниці». Максим Кривцов загинув торік 7 січня на Харківщині внаслідок російського мінометного обстрілу. Лауреат літературної премії імені Уласа Самчука (посмертно).

Глава держави також вручив захисникам ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За заслуги» ІІІ ступеня, «За мужність» І та ІІІ ступенів, медаль «За військову службу Україні».