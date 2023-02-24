Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький поспілкувалися з українськими воїнами, які проходять лікування після поранень

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який прибув до нашої країни з візитом, відвідали один із київських госпіталів, де проходять лікування поранені українські захисники.

Глава Української держави та Прем’єр-міністр Польщі побували в реанімаційному й травматологічному відділеннях, а також у залі фізичної та медичної реабілітації. Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький поспілкувалися із захисниками та побажали їм якнайшвидшого одужання.

Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям і правоохоронцям за мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України.

«Дякую вам за службу, за захист та збереження нашої держави! Бажаю швидкого одужання», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також нагородив медпрацівників шпиталю за вагомий внесок у надання медичної допомоги та збереження життів громадян в умовах воєнного стану, самовіддане виконання професійного обов’язку.