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Звернення Президента України Володимира Зеленського «Лютий. Рік незламності»
Звернення Президента України Володимира Зеленського «Лютий. Рік незламності»

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Участь Президента України у державних заходах з нагоди річниці незламності
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Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький поспілкувалися з українськими воїнами, які проходять лікування після поранень

24 лютого 2023 року - 13:29

Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький поспілкувалися з українськими воїнами, які проходять лікування після поранень

Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який прибув до нашої країни з візитом, відвідали один із київських госпіталів, де проходять лікування поранені українські захисники.

Глава Української держави та Прем’єр-міністр Польщі побували в реанімаційному й травматологічному відділеннях, а також у залі фізичної та медичної реабілітації. Володимир Зеленський і Матеуш Моравецький поспілкувалися із захисниками та побажали їм якнайшвидшого одужання.

Президент вручив державні нагороди військовослужбовцям і правоохоронцям за мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України.

«Дякую вам за службу, за захист та збереження нашої держави! Бажаю швидкого одужання», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави також нагородив медпрацівників шпиталю за вагомий внесок у надання медичної допомоги та збереження життів громадян в умовах воєнного стану, самовіддане виконання професійного обов’язку.

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Участь Президента України у державних заходах з нагоди річниці незламності

24 лютого 2023 року - 11:56
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