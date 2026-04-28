Володимир Зеленський і Мая Санду обговорили питання безпеки, енергетики, міжурядової співпраці та спільного руху до Євросоюзу

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Молдови Маєю Санду, під час якої йшлося про питання безпеки, транскордонної співпраці, енергетики, розвитку інфраструктури, міжурядової роботи та спільного руху до Євросоюзу.

Глава держави наголосив, що Президентка Молдови відвідує Україну в сорокові роковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції. За словами Володимира Зеленського, Росія не зробила жодних висновків із катастрофи на ЧАЕС і продовжує нести загрози для української енергетики та екології.

«Саме тому нам усім, усім сусідам Росії та всім європейцям, варто бути максимально об’єднаними, діяти скоординовано, розуміючи наші інтереси, вони спільні – і безпекові, економічні, енергетичні, всі інші інтереси. Те, що Росія робить, те, як вона веде цю війну, яку війну, терор, нестабільність Росія несе іншим народам, – це катастрофа, вона дійсно катастрофа не менша, ніж Чорнобильська», – зазначив Президент.

Мая Санду наголосила, що Молдова підтримує Україну в боротьбі за захист суверенітету й незалежності.

«Ми вітаємо рішення ЄС про виділення 90-мільярдного кредиту Україні та новий пакет санкцій проти Росії. Ми повинні забезпечити максимальну підтримку Україні, яка бореться за найкращі демократичні цінності, б’ючись із агресором. Ми маємо більше підтримувати Україну й чинити більший тиск на Росію», – зауважила Президентка Молдови.

Мая Санду акцентувала, що важливо перейти до імплементації угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти нашої країни.

Під час зустрічі лідери обговорили питання безпеки, транскордонної співпраці, захисту й розвитку інфраструктури та енергетики. Окрема увага – спільному руху до Євросоюзу.

«Обидві наші держави заслуговують бути частиною сильної, об’єднаної Європи. Україна завжди захищала право Молдови бути частиною ЄС, і раніше ми зробили значні кроки, щоб кандидатство було в обох наших держав. Ми зараз працюємо так, щоб оперативно відкрились кластери і членство у Європейському Союзі стало нашим спільним успіхом – України, Молдови, усього ЄС», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що наша країна й надалі підтримуватиме Молдову в питаннях безпеки, зокрема щодо Придністровського регіону.

На переконання Глави держави, Україна та Молдова також готові розвивати тристоронні формати співпраці спільно з Румунією.

«Важливі речі ми робимо разом в інфраструктурі. Це стосується і транспортних шляхів, зокрема транзиту, і також нашої енергетики, зокрема транскордонних ліній електропередачі. І чим більше реальних звʼязків буде між нашими енергосистемами, тим більше захисту буде для життя наших людей, наших народів», – підсумував Володимир Зеленський.