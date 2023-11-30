Володимир Зеленський і Ніколай Денков обговорили подальшу взаємодію України й Болгарії

Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим.

Глава держави подякував Ніколаю Денкову за потужну промову у Європейському парламенті та принципову позицію його уряду щодо підтримки України.

Президент і Прем’єр-міністр обговорили подальшу оборонну підтримку. Володимир Зеленський поінформував про актуальні оборонні потреби України, зокрема для посилення спроможностей українських Повітряних сил та артилерії.

Лідери також обговорили взаємодію двох країн у контексті євроінтеграційного шляху України. Глава держави наголосив на важливості єдності країн щодо підтримки європейської інтеграції України та багаторічної допомоги обсягом 50 млрд євро.

Президент повідомив, що на початку 2024 року Україна планує провести наступну зустріч радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо подальшої імплементації Української формули миру, і запросив представника Болгарії взяти участь у цій зустрічі.